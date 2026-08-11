Merk: Toyota Model: Toyota Mark X ZiO Gespot in: - Kenteken: -

Voordat we het gaan hebben over wat 'ZiO' nou weer is (enz), moet ik wat bekennen: de eerste 2 foto's zijn met AI nabewerkt/gemaakt. Als je de originele foto's (3-5) ziet, snap je wel waarom. Afijn, ZiO staat voor Zones in One, en daarmee wilde Toyota simpelweg zeggen dat het een ruime auto is. Die ruimte is in elk geval speciaal: Toyota bracht hem op de markt met vier losse stoelen en een grote bagageruimte onder de noemer '4+Free'. Je kon ook upgraden tot aan een zevenzitter. Het was de eerste Toyota met functies als keyless entry, een pre-crashsysteem, adaptieve cruise control en zelfs een systeem dat bijna autonoom kan inparkeren! Hij heeft de Good Design Award gewonnen. Verwar hem trouwens niet met de E-segmenter Mark X, want die heeft niks met de ZiO te maken. Dt exemplaar is in het VK gespot en komt uit (waar anders?) Japan, waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit. En omdat je een unieke auto hebt. Het is een #Vakantiespot2026.