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Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
  • Ferrari trio
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Ferrari 360 Challenge Stradale Cornes Edition

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Merk: Ferrari

Model: Ferrari 360 Modena

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Kenteken: -

Drie icononische Ferrari’s, op één locatie. Deze auto’s markeren het legendarische Ferrari-tijdperk van de atmosferische V8 Special Series (zonder turbo’s). Van dit trio is de Challenge Stradale Cornes Edition veruit het meest exclusief met wereldwijd maar 25 geproduceerde exemplaren. 

Deze uitvoering werd uitgebracht in 2004 ter ere van het 25-jarig jubileum van Cornes & Co., de officiële Japanse importeur van Ferrari.