Merk: Honda Model: Honda Freed Gespot in: - Kenteken: -

De Honda Freed moest de (hier al even onbekende) Mobilio opvolgen. Met betere verhoudingen, welteverstaan. Het loont de moeite om een foto van de eerste generatie Mobilio op te zoeken, maar zet een zonnebril op. De voortrein van deze eerste generatie Freed, die als 5-, 6-, 7- én 8-zitter verkrijgbaar was, komt van de Jazz, maar de rest van het platform is uniek. Dit is een 1.5 met 118 pk en een cvt, maar er was ook een ietwat ondergemotoriseerde hybride (88 pk voor de benzinemotor en 14 stuks voor de elektromotor). Die heeft ook een andere grille, die meer lijkt op de originele. Dit is de faceliftversie die een subtiel ander front heeft. Deze generatie van de Freed werd niet in Japan gebouwd, maar in Indonesië. Dit in het VK gespotte exemplaar is vermoedelijk uit Japan geïmporteerd, waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit. Dit is een #Vakantiespot2026.