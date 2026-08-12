Toyota Alphard & Vellfire MK 3

Merk: Toyota Model: Toyota Alphard Gespot in: - Kenteken: -

Hier in Europa maken sedans en SUV's de dienst uit in het luxesegment. In Azië spelen ook de MPV's daar een grote rol. De Toyota Alphard (wit) is eigenlijk een soort Mercedes-Benz S-Klasse in de verpakking van een MPV (en uiteraard met Toyota-techniek). Sinds de tweede generatie is er ook een sportief aangeklede variant: de Vellfire (zwart). Dit is de derde generatie Alphard en technisch gezien dus de tweede generatie Vellfire. Maar eigenlijk zijn het dezelfde auto's. Toyota geeft in Japan aan elke modelreeks een eigen logo mee, en ze hebben andere logo's. Toyota zegt dus eigenlijk dat het andere modellen zijn (maar ja, autofabrikanten zeggen wel vaker wat). Omdat beide reden, kon ik geen detailfoto's maken, en vanwege de afstand is de Alphard niet eens scherp. In het VK worden relatief veel auto's uit Japan geïmporteerd, waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit. De Alphard en Vellfire (van meerdere generaties) zijn relatief veel geziene gasten, nou ja, inwoners, maar daarom niet minder speciaal. Want relatief betekent niet dat je ze nou echt veel ziet.