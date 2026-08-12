BYD Sealion 5 DM-i

Merk: BYD Model: - Gespot in: - Kenteken: -

Als je denkt dat hier niks speciaals aan is, heb je deels gelijk. Hij oogt als een willekeurige Chinese auto en, als we de test van het Britse Autocar mogen geloven, is hij dat ook: weinig onderscheidend, en vooral relatief goedkoop. Met een prijs van tussen de 28000 en 34000 pond is hij dat zeker voor een auto in het formaat van een VW Tiguan, maar enig enthousiasme schemerde niet door in die test: 'Hij rijdt niet fantastisch, maar waarschijnlijk is hij goed genoeg.' Dus nee, niet speciaal. Zeker niet als je bedenkt dat hij dit jaar op de markt is gekomen - zo ziet hij er totaal niet uit. Is het duidelijk een BYD? Ja, voor zover je dat duidelijk kan noemen, maar wel één van een paar jaar terug. Althans, zo ziet hij eruit. En technisch is hij ook zo. Het is altijd een plug-in hybride met een maximale actieradius van 70 km. Daarmee kun je je totaal niet meer onderscheiden en zeker voor het merk dat onlangs de eerste PHEV-B-segmenter (met meer dan 100 km range) heeft geïntroduceerd, is het vooral onder de maat. Het speciale is echter dat deze Sealion 5 DM-i - waar verder heel weinig over te vinden is (verwar hem niet met de Sealion 05) - volgens mij alleen in het VK te krijgen is. In Nederland in elk geval niet. Dat maakt hem wat mij betreft toch een volwaardige #Vakantiespot2026.