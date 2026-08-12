Merk: Mazda Model: Mazda Bongo Friendee Gespot in: - Kenteken: -

Dit is de Mazda Bongo Friendee, een personenbusje van Mazda en een andere auto dan de reguliere Bongo, al hebben ze gemeen dat er van beide ook een Fordversie is. Van de Bongo is dat de Econovan en van de Bongo Friendee de Freda. Hij was er met 2.5 turbodiesel en 2.5 V6 op benzine. Bovendien is deze vierwielaangedreven variant een camper die origineel zo uit de fabriek is komen rollen. Hij is in het VK gespot en daar rijden er meer rond, maar hij is er nooit officieel geleverd. Dit is de pre-faceliftversie, die van 1995 tot 1999 geleverd is, en een #Vakantiespot2026.