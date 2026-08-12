Polski Fiat 126p 'Maluch'

Merk: Fiat Model: Fiat 126 Gespot in: - Kenteken: -

De Fiat 126 was de opvolger van de iconische 500. Daar kun je een tekstvak erg goed mee vullen, maar laten we het eens hebben over de Poolse variant. Die werd geïntroduceerd in 1973, een jaar na de West-Europese, en heeft het uitgehouden tot en met 2000! Zijn Poolse bijnaam was 'Maluch', 'de kleine' of 'peuter'. Zeker naast een Ford Ranger die je op de eerste twee foto's kunt zien, doet-ie die naam eer aan. Sinds 1997 heet de 126p ook officieel Maluch. Dit exemplaar is een late, uit 1999, en is pas sinds 2019 in het VK, waar ik hem heb gezien. Het moet een liefhebber zijn, getuige de haast onberispelijke staat en de sticker van de 'Gang 126p UK'. Over stickers gesproken: wat 'Town' inhoudt? Laten we het maar houden op voer voor de reacties. Oftewel: geen idee. Ik heb er niks over kunnen vinden. Eén weetje nog: in Australië had je de 126 ook, als FSM Niki. Dit is een #Vakantiespot2026.