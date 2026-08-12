Land Rover Works Bespoke Defender V8 70th Edition

Merk: Land Rover Model: Land Rover Defender Gespot in: - Kenteken: -

Een 'gewone' Defender? Bepaald niet! Dit exemplaar is een Defender V8 uit 2014 en is door Land Rover Works Bespoke onder handen genomen. De aanpassingen zijn onder andere ledverlichting, 18" lichtmetalen velgen, een 8-trapsautomaat van ZF, dempers van Bilstein en remmen van Alcon. En vergeet niet dat het exemplaar (met toepasselijk kenteken) volledig gerestaureerd is. Dit zal één van de weinige gevallen zijn dat iemand in een (inmiddels) 12 jaar oude auto ruim 2 ton heeft geïnvesteerd! Het knappe vind ik dat je niet in één oogopslag ziet dat hij zo bijzonder is. Aan de andere kant, met zo'n prijskaartje wil je dat misschien wel... Sorry voor de gebrekkige foto van de achterkant, maar hij stond te dicht op de struiken om een volledig plaatje te schieten. Het is een #Vakantiespot2026.