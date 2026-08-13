Merk: MG Model: MG3 Gespot in: - Kenteken: -

Dacht je dat de huidige MG 3 (de Hybrid+) de eerste MG 3 was? Mooi niet dus. De eerste generatie stamt al uit 2008 en is een enkel in China geleverde gerebadgede Rover Streetwise (toen al onder SAIC!). Dit is de tweede generatie, die in 2011 in China op de markt kwam en twee keer is gefacelift. De laatste keer was in 2018 en toen kreeg hij de MG-grille zoals die ook op de ZS EV en EHS zat. Deze exemplaren komen uit 2023 en 2024 (in dat jaar werd de nieuwe, hybride ook geïntroduceerd). Toen waren ze in de basis dus al 12 en 13 jaar oud en de motor is in die tijd dezelfde gebleven: een 1.5 met 106 of 111 pk en een WLTP-opgave van 1:15. Het helpt ook niet dat de 1685 kg wegen - meer dan een Opel Astra Electric! In het VK is deze MG 3 'Hybrid-' (want niet hybride en dat merk je) redelijk verkocht en af en toe kom je er eentje tegen. Maar echt veel... nee. Deze twee stonden toevallig allebei in dezelfde parkeergarage, maar dat is een zeldzaamheid. En een #Vakantiespot2026.