MG Midget MK III

Merk: MG Model: MG Midget Gespot in: - Kenteken: -

Tussen 1928 en 1955 bouwde MG al Midget's, maar deze specifieke is jonger. Deze generatie werd van 1961 tot en met 1979 gemaakt. Dit is de derde serie/MK III (1966-1974), met dezelfde motor als de Mini Cooper S, die wel meer vermogen had. Je kunt de MK III herkennen aan de plastic grille. Het is natuurlijk altijd een klein autootje geweest - vanachter zou ik zeggen een te heet gewassen MG B - maar naast een tegenwoordig toch al niet grote tweede generatie Ford Focus oogt hij wel heel klein. Daarover gesproken: van voren is het net een Honda S800. Maar van welke kant je hem ook bekijkt, het blijft een #Vakantiespot2026.