Merk: Toyota Model: Toyota Voxy Gespot in: - Kenteken: -

Eerder heb ik de Toyota Estima geüpload, de Japanse opvolger van de Previa (die daar óók Estima heet), en die is opgevolgd door de Noah en Voxy. Net als de Toyota Alphard en Vellfire is het eigenlijk één model met twee gezichten: de normale en de sportiever ogende. Let op: dit zijn twee verschillende exemplaren, gezien op verschillende momenten in het VK. Waarschijnlijk zijn het de enige van deze generatie, anders wordt het wel heel onwaarschijnlijk... Ze komen namelijk uit Japan en zijn waarschijnlijk in het VK omdat je in Europa nu eenmaal geen vergelijkbare auto's kunt krijgen en vanwege lage kilometerstanden en prijzen. Die van de eerste foto is een taxi, de andere waarschijnlijk ook. Dus die mensen zijn vervoerd in een #Vakantiespot2026.