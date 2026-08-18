GWM Ora 03/Ora Funky Cat

Merk: GWM Model: GWM Ora 03 Gespot in: - Kenteken: -

In het VK verkopen Chinese merken erg goed. Net verwonderlijk dat zij daar een paar modellen en zelfs merken hebben die je in NL niet kan kopen. Zoals deze GWM Ora 03. Die kun je ook in oa Duitsland krijgen trouwens. In China heet-ie Ora Good Cat of Ora Haomao (in het Chinees), in Europa heette hij Ora Funky Cat tot 2023 en nu is het de GWM Ora 03 (GWM = moederbedrijf Great Wall Motors) en in Australië en Nepal is het gewoon de GWM Ora. In Nederland is het een #Vakantiespot2026.