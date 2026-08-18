Merk: Honda Model: - Gespot in: - Kenteken: -

Zoals de AB-redactie schreef in 'Dit kwamen jullie tegen op vakantie', heb ik meer met normale en obscure auto's dan met sportauto's. En in het VK hebben ze nu een (niet-meer-) kei-car: de Honda Super-N. Dus die heb ik uitgebreid bekeken. Er valt zoveel over te vertellen dat ik de beschrijving na de foto's heb geplaatst, aangezien je hier geen kopjes kunt plaatsten. Het is, dat mag duidelijk zijn, een #Vakantiespot2026. Of telt het niet omdat het bij een dealer was?