Merk: Honda Model: Honda Stepwgn Spada Gespot in: - Kenteken: -

Honda betrapt je niet vaak op bezuinigingen. Maar hier wel - ze hebben bespaard op letters. Want de officiële naam is 'Stepwgn', geen 'Stepwagon'. Dat je het weet. Die naam plakken ze op een MPV die concurreert met de eerder geüploade Toyota Estima/Voxy(/Noah). De Spada is de versie met een sportievere bumper, half-doorzichtige achterlichtunits (ipv rode) en een spoiler. Dit exemplaar is in het VK gespot en komt uit Japan, waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit. De eerder geüploade Stepwgn is de derde generatie, dit is de vierde. En een #Vakantiespot2026.