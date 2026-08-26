Een roadtrip van 1800 km voor 1 shoot bij een kasteel

Merk: Cupra Model: Cupra Leon Gespot in: Neuschwanstein, Duitsland Kenteken: -

Wederom kan ik verzekeren dat er geen AI is gebruikt bij deze foto. Ik wilde altijd al een fotoshoot doen bij een kasteel. Dus uiteindelijk begon het plannen. En toen dacht ik: Welk kasteel is nou fotogenieker dan kasteel Neuschwanstein? Een verre rit maar een hele mooie roadtrip om te rijden met mijn Cupra leon VZ300. En zo begon de roadtrip, 1800 km lang. Eenmaal aangekomen had ik een prachtige locatie gevonden waar helemaal niemand was, geen enkele toerist. (Behalve ik) de Alpen heersten over het kasteel en de stilte nam de overhand. Het was een prachtig moment met als resultaat prachtige foto's.