Lancia Dedra 2.0 i.e. Automatic

Merk: Lancia Model: Lancia Dedra Gespot in: - Kenteken: -

Lancia's D-segmenter. De opvolger van de Prisma en de voorganger van de Dedra. Dit is een 2.0 i.e. LS Automatic (vers op kenteken - in NL is deze uitvoering nooit met automaat geleverd) die er nog piekfijn uitziet. Geweldige wielen ook, echt een plaatje. De 2.0 heeft 116 pk, en daarmee kom je nog altijd prima mee met het verkeer (geholpen door het gewicht van nog geen 1200 kg!), maar in 1992 was het best wat. Tegenwoordig imponeert-ie alleen met zijn staat, maar hij is net zo breed als een Hyundai i10! En toch, ik heb nooit echt wat met Lancia's (Italiaanse auto's in het algemeen) gehad, maar hij is echt mooi. Niet de beste uitsmijter wellicht, maar wel de waarheid.