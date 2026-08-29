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16 cilinders samen in Schiphol Parking

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Merk: Dodge

Model: Dodge Charger

Gespot in: Schiphol

Kenteken: G-343-TD

Ik en mijn collega zijn erg fan geworden van de amerikaanse V8 en hebben beide nu twee typische en toch verschillende amerikanen uit +- dezelfde periode. De Lincoln TownCar is uit 2002 met de 4.6 V8 En de Dodge Charger is van 2006 met de 5.7 Hemi Ze rijden top op de snelweg, maar met z’n 2en door de krappe Amsterdamse straatjes rijden en aansluitend een hapje eten is toch ook wel erg leuk!