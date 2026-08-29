Honda Odyssey Absolute

Merk: Honda Model: Honda Odyssey Gespot in: - Kenteken: -

De Honda Odyssey is één van de vele MPV's die in Japan wel verkocht worden, maar in Nederland niet. In tegenstelling tot in het VK worden ze hier ook niet veel geïmporteerd. Een enkeling staat op Nederlands kenteken, waaronder deze Absolute. Dat houdt in dat hij een iets sportiever voorkomen heeft. Het is de derde generatie van de Japanse Odyssey, niet te verwarren met de Amerikaanse. De eerste generaties kwamen overeen, maar daarna kregen ze in Amerika een andere, met schuifdeuren. Anders blieven ze 'm daar niet. In Japan moet het wat compacter. Al is dit ook geen kleine auto, maar opvallend laag in het echt.