USA roadtrip met een Range Rover Sport SVR

Merk: Range Rover Model: Range Rover Sport Gespot in: Verenigde Staten Kenteken: -

Van eind Juni tot eind Juli een fantastische roadtrip gemaakt met 2 vrienden. De roadtrip begon in Phoenix. Vanuit daar reden we via Page naar Las Vegas. Daarna gingen we verder omhoog, via Yosemite National Park naar San Francisco. Vervolgens reden we over een behoorlijk bewolkte State Route 1 richting Los Angeles, om daarna via Joshua Tree National Park weer terug te rijden naar Phoenix. In de grotere steden zijn we een aantal dagen gebleven, en de langere stukken hebben we ook verdeeld over meerdere dagen. Je zou ons voor gek kunnen verklaren om een Range Rover te huren voor een reis als deze, en eerlijk gezegd vonden we het zelf ook een dom idee. Toch gedaan, want als je nog geen 25 bent, is de keuze wat beperkter qua interessante huurauto's. Uiteindelijk geen pech gehad, maar wel een kapotte koelvloeistofsensor (altijd fijn met die hitte), speakers met kuren (het blijft natuurlijk een huurauto) en de laatste week met kapotte airbagsensoren rondgereden. Die hebben we gelukkig niet nodig gehad, dus al met al is het een fantastische auto gebleken. Zelfs bij 45 graden bleef hij stug doorrijden, wat eerlijk gezegd best verrassend was. #vakantiespot2026