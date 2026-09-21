Ford Puma 1.7 roadtrip

Merk: Ford Model: Ford Puma Gespot in: Stelvio Kenteken: -

Begin augustus afscheid genomen van het gezeik op werk en mijn spullen in de auto getrapt. Eerst maar eens richting Stelvio gereden, één van de beste keuzes uit mijn leven. In de buurt van de pas wildgekampeerd, om de volgende ochtend tijdens zonsopgang nogmaals over de pas en door de naburige vallei te kunnen blazen. Uiteindelijk neergestreken in de buurt van Pesaro, alwaar ik een fantastisch hoogseizoen op een camping heb kunnen werken. Komend weekend zit het feest erop, en mag ik weer de Alpen over blèren met dit schitterende raghok. Ik had mij geen betere auto kunnen wensen voor dit avontuur. #Vakantiespots2026