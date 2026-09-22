Extreem zeldzame Britse kitcar in Voorburg

Merk: Car Craft Model: Car Craft Cyclone Gespot in: Voorburg Kenteken: 61-ZFN-8

De Car Craft Cyclone is een uiterst zeldzame en hoogwaardige middenmotor kitcar die tussen 1994 en 2000 werd geproduceerd door het Britse familiebedrijf Car Craft Engineering. Hoewel de auto destijds lovende kritieken kreeg in de autopers vanwege zijn uitstekende wegligging en techniek, zijn er in totaal slechts 32 exemplaren gebouwd. De auto is ontworpen rondom componenten van Opel/Vauxhall. Meestal is hij uitgerust met de bekende 2.0-liter 16V (C20XE "Redtop") motor, vaak voorzien van een turbo (C20LET). Standaard leverden deze motoren tussen de 170 en 220 pk, maar veel exemplaren zijn getuned tot 260 pk of meer. Gezien het zeer lage gewicht van de auto zorgt dit voor extreme prestaties De motor is in het midden geplaatst (mid-engined) voor een ideale gewichtsverdeling en drijft de achterwielen aan via een handgeschakelde 5- of 6-versnellingsbak Het voertuig maakt gebruik van een speciaal ontworpen buizenchassis. De carrosserie bestaat uit losse glasvezel (polyester) panelen. De auto is voorzien van kenmerkende, uitneembare T-top / vleugeldeuren (gull-wing doors). Er zijn slechts 32 officiële kits geleverd. Hiervan zijn er naar schatting nog zo'n 30 wereldwijd in rijdende staat. Ondanks het succes en de status als "een van de best sturende kitcars ooit", zorgden vertragingen en hoge productiekosten van de mallen (de 14 carrosseriepanelen waren erg duur om te maken) ervoor dat de productie voor Car Craft financieel niet langer haalbaar was. Het project werd in 2000 kortstondig overgenomen door Lawrence Garside Engineering, maar datzelfde jaar nog gestaakt.