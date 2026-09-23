Merk: Ferrari Model: Ferrari 275 GTB Gespot in: Mariënwaerdt Kenteken: PM-21-00

De eerste dagen van de herfst… 🍂 De lucht wordt donker. De straten zijn vochtig, de mist hangt laag en de wereld lijkt even stil te staan. Tussen oude gevels en zware wolken staat een tijdloze verschijning in de nevel. De Ferrari 275 GTB/2. Lange, elegante lijnen. De stilte van een andere tijd. En onder die ingetogen schoonheid het karakter van een legendarische V12. Sommige auto’s vragen om aandacht. Deze heeft alleen maar aanwezigheid. De herfst is begonnen. De tijd lijkt even stil te staan.