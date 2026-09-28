Noble M12 GTO 3R: Mondeo on steroids?

Merk: Noble Model: Noble M12 Gespot in: Hoorn Kenteken: -

Het aantal keren dat ik een Noble in het wild tegen kwam kan ik op één hand tellen. Casual geparkeerd in de binnenstad van Hoorn, zie je de Noble M12 GTO 3R met z’n exotische uiterlijk niet snel over het hoofd. Deze auto spreekt de taal van vermogen en snelheid vloeiend en hardop. Dit Britse exemplaar is kennelijk op roadtrip op het vaste land van Europa en ziet er fantastisch uit met smetteloze koningsblauwe lak en een sjiek beige interieur. Purpose build voor het spierballenwerk; op Engelse wijze met veel geleende onderdelen en techniek. Met een V6 van Ford, bijgeschoold met twee turbo’s, is dit wel heel wat meer dan een Mondeo on steroids!