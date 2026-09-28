Isdera Imperator 108i in de haven van Marbella

Merk: Isdera Model: Isdera Imperator Gespot in: Marbella Kenteken: -

Bizar apparaat, maar 30 stuks van gemaakt, en deze heeft AMG en Mercedes achterop staan, terwijl het een Isdera Imperator 108i is in de boeken. Gebaseerd op een CW311 concept en door de ontwerper zelf uitgebracht onder eigen naam. Aan de badge te zien is het een 6.0 32v ofwel de 6 liter V8 met 390pk op 1250 kilo. Inclusief gullwing deuren en de periscoop op het dak (later nog terug te zien in de Isdera Commendatore 112i die bekend werd dankzij Need for Speed 2) is dit absoluut een uniek apparaat! PS deze foto’s zijn niet van mezelf maar kreeg ik via mijn collega tijdens ons bedrijfsweekendje