Merk: Mercedes-AMG Model: Mercedes-AMG One Gespot in: - Kenteken: -

De Mercedes AMG ONE. Ik zat in de auto toen deze in één keer in mijn binnenspiegel opdook. Snel de camera gepakt en foto’s geklikt althans dat dacht ik totdat ik er achter kwam dat er geen geheugenkaartje in zat. Dat was balen, gelukkig stopte de bestuurder en kreeg ik de kans om in een korte tijd met mijn IPhone maar wat foto’s te maken. Hopelijk komt er een vervolg maar wel met de camera en flink wat geheugenkaartjes. Locatie en kenteken op verzoek van de eigenaar weggehaald.