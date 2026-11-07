Ferrari Purosangue en een leuk hondje!

Merk: - Model: - Gespot in: Waalwijk Kenteken: GJK-88-F

Wat is dit een prachtig exemplaar zeg! Na dat ik de rs5 op de foto had gezet fietste ik naar de sportschool. Toen ik aankwam stond dit mooie exemplaar vrijwel voor de deur heel onverwacht! Toen ik foto’s aan het maken was kwam de eigenaar al vrij snel naar buiten een huis naast de sportschool. De eigenaar vond het erg leuk dat ik foto’s maakte! En zijn hondje staat er natuurlijk ook mooi op🤣 Dank aan de eigenaar voor u tijd!