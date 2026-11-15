507 pk V10 in een sedan: de BMW M5 E60 van Thomas #MijnAuto

De BMW E60 M5 is zo’n auto die je eigenlijk niet meer kunt verzinnen. Een grote zakelijke sedan met een atmosferische V10, 507 pk en een SMG-bak die je het liefst gewoon met de flippers bedient. Thomas droomde al jaren van zo’n M5 en kocht er uiteindelijk eentje na een lange zoektocht. Terecht, want een verkeerde E60 M5 kan je financieel compleet leegtrekken.





Check de video om het avontuur van Thomas met deze auto aan te horen, inclusief het lekkere geluid van die V10!

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