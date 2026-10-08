Viercilinder eruit, zes-in-lijn erin: dit is de nieuwe Mercedes GLE 450 e

De Mercedes-Benz GLE krijgt een stevige facelift, maar het belangrijkste nieuws zit onder de motorkap. De nieuwe GLE 450e neemt afscheid van de viercilinder en combineert voortaan een 3.0-liter zes-in-lijn met een elektromotor.



Samen leveren de benzine- en elektromotor 435 pk. Daarmee sprint de GLE in 5,4 seconden naar 100 km/u en haalt hij 240 km/u. Dankzij het grote accupakket bedraagt de officiële elektrische actieradius maximaal 106 kilometer. Voor veel dagelijkse ritten hoeft de zescilinder dus helemaal niet wakker te worden, terwijl je hem op lange afstanden gewoon kunt gebruiken.



Aan de buitenkant herken je de facelift vooral aan de nieuwe grille, koplampen en achterlichten met Mercedes-sterren. Binnenin verschijnt het MBUX Superscreen met drie 12,3-inch schermen.



Juist de zescilinder maakt deze update relevant. De GLE 450e begint in Nederland bij 102.043 euro. Dat blijft veel geld, maar door het belastingverschil is hij tienduizenden euro’s goedkoper dan de versies zonder stekker.



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