206 GTI in de muur, kunnen we nog door? Junkyardrace XXII

De Junkyardrace is terug op het TT Circuit Assen. Het thema is Halloween, de baan is vochtig en Autoblog verschijnt met de Peugeot 206 GTI. Wouter blijft langs de kant. Zijn rug werkt nog niet helemaal mee en een kuipstoel met vierpuntsgordel lijkt daarom geen briljant idee. Aanmoedigen, koffie drinken en vanaf de zijlijn rijadvies geven kan gelukkig wel.



De opdracht is simpel: zes uur lang zo hard mogelijk rondrijden met auto’s die nauwelijks iets mogen kosten. De 206 GTI blijkt daarvoor nog altijd een prima keuze. De 2.0-liter zestienklepper levert ongeveer 138 pk en laat zien dat een goedkope hot hatch nog steeds verrassend leuk kan zijn.



Maar of de chauffeurs ook overweg kunnen met dit monster? Je ziet het in deze video!

