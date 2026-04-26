273 pk in een Polo?! Dit is niet normaal #MijnAuto

In deze “Mijn Auto”-video stappen we in een Volkswagen Polo GTI. Maar niet zomaar eentje. Deze is flink aangepakt en levert bijna 273 pk en 460 Nm. In een Polo. Ja, dat is dus best serieus.





De basis is al goed: een 2.0 TSI-motor (EA888), dezelfde familie als in de Golf GTI. Standaard rond de 200 pk, maar met een tune en downpipe komt er ineens zo’n 70 pk bij. En dat voel je. Vooral van 100 naar 200 km/u gaat het absurd hard voor zo’n compacte hatchback.



Wat deze auto zo leuk maakt, is de combinatie. Klein, relatief licht en toch enorm snel. Geen vierwielaandrijving zoals bij een Golf R, maar gewoon voorwielaandrijving die het vermogen nét aankan. Dat zorgt voor wielspin, drama… en vooral plezier.



Het is typisch GTI: rode accenten, sportieve details en een interieur dat nét dat beetje extra geeft ten opzichte van een normale Polo. Maar onderhuids zit het echte verhaal. Deze auto is niet alleen snel, maar ook betrouwbaar en goed te tunen — waardoor hij bij liefhebbers zo populair is.



Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen. Het vermogen went snel, het blijft een dure hobby en het onderstel kan nog beter. Maar dat hoort er allemaal bij.





