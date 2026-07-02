Dit is de langste rij voor een tankstation ooit

Inmiddels zijn de horrorscenario's van door Nederlanders veroorzaakte lange wachtrijen bij Belgische tankstations wel voorbij. Maar waar wij simpelweg op zoek gingen naar goedkope peut, is het in Rusland iets ernstiger gesteld. Daar heeft het land te maken met enorme brandstoftekorten, waardoor mensen echt lang in de rij moeten wachten voor een volle tank. En dan bedoelen we ook echt lang.

De Russische automobilist die deze video maakte, claimt namelijk dat ze zelf al 28 uur in de rij heeft gestaan om überhaupt te kunnen tanken. Toen ze omdraaide en haar weg terug langs de 4,3 kilometer lange wachtrij vervolgde, merkte ze op dat diezelfde rij aanzienlijk korter was toen zij aansloot.