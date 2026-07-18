Peugeot e-208 GTI heeft alle ingrediënten van een leuke hot hatch

Peugeot brengt de GTI terug. Geen gillende viercilinder onder de motorkap, maar een elektromotor. Toch is de nieuwe e-208 GTI allesbehalve een doorsnee EV. Sterker nog: dit zou zomaar eens de leukste elektrische hot hatch van dit moment kunnen worden.



De cijfers zijn in ieder geval veelbelovend. De elektromotor levert 281 pk en 345 Nm, stuurt al dat vermogen naar de voorwielen én krijgt hulp van een mechanisch sperdifferentieel. Dat is precies het soort techniek waar liefhebbers blij van worden. De sprint naar 100 km/u duurt slechts 5,5 seconden, maar nog belangrijker: Peugeot belooft vooral rijplezier.



Ook qua uiterlijk zit het goed. De auto staat 30 millimeter lager, heeft bredere sporen, specifieke GTI-velgen, rode accenten in de grille en koplampen en natuurlijk een subtiele spoiler. Binnenin maakt Peugeot een fraaie knipoog naar de legendarische 205 GTI met rood tapijt, sportstoelen, Alcantara en rode stiksels. Je ziet meteen dat dit geen gewone e-208 is.



De grote vraag is natuurlijk: voelt hij ook als een GTI? Dat weten we pas na de eerste rijtest. Maar de ingrediënten zijn veelbelovend. Peugeot staat al decennialang bekend om zijn lichtvoetige onderstellen en speelse weggedrag. Als ze dat karakter ook in deze elektrische GTI hebben weten te stoppen, dan kan dit wel eens een schot in de roos worden.



Met een vanafprijs van ongeveer 41.000 euro is hij niet goedkoop, maar ook de originele 205 GTI was destijds geen koopje.

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