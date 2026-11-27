De handbak is terug in de Volkswagen Golf GTI! Met de Golf GTI 1976 geeft Volkswagen liefhebbers van drie pedalen weer iets om naar uit te kijken. Wouter Karssen bekijkt deze speciale uitvoering, die de techniek van de Edition 50 combineert met ouderwets zelf schakelen.



Onder de motorkap ligt een tweeliter turbomotor met 325 pk en 380 Nm. Dat is 40 Nm minder dan bij de Edition 50 met DSG, omdat de handbak minder koppel aankan. Daar staat ongeveer 35 kilogram gewichtsbesparing tegenover. De sprint naar 100 km/u duurt 5,8 seconden, de begrensde topsnelheid bedraagt 270 km/u. Vlot zat voor een Golf.



Maar de aantrekkingskracht zit vooral in de extra betrokkenheid: zelf koppelen, het juiste verzet kiezen en genieten van een geslaagde schakelactie. Precies het soort rijbeleving waar Wouter enthousiast van wordt. De oplage bedraagt 1.976 exemplaren, een verwijzing naar het geboortejaar van de eerste Golf GTI. Speciale badges, instaplijsten, carbon en pepita maken het feest compleet.



Dan de Nederlandse spelbreker: de prijs. Wouter rekent op ongeveer 86.000 euro, met Performance Pack mogelijk zelfs meer dan 90.000 euro. Dat zijn schattingen, want een officiële Nederlandse prijs wordt in de video niet genoemd. Of het Performance Pack standaard is, blijft eveneens onduidelijk.



Deze eerste kennismaking draait dus om een vertrouwd recept met een welkome terugkeer. Maar hoeveel extra heb jij over voor een koppelingspedaal? En kies je voor zelf schakelen of toch voor het comfort en de snelheid van DSG? Bekijk de volledige video en laat het weten in de reacties!