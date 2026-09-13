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Pseudo eindheffing maakt iedere zakelijke ICE auto veel duurder.

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Hoofdredacteur Autoblog.nl
Al twee decennia de Chief Tyre Smoker voor Autoblog.nl.

Vanaf 1 januari 2027 voert de overheid de pseudo-eindheffing voor fossiele auto’s in. Het is een heffing die gaat gelden voor alle auto’s met een verbrandingsmotor, dus zowel benzine diesel, hybride, maar ook de plug-in hybride. Er komt een extra belasting van 12% over de nieuwwaarde van de auto.

We rekenen het uit aan de hand van een Cayenne E-Hybrid, dat tikt nogal aan. De nieuwe belasting heeft pseudo eindheffing en gaat in per 1 januari 2027. Voor elektrische auto's geldt deze heffing niet.