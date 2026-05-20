510 pk in een gezins-SUV: de Volvo EX60

De Volvo EX60 is misschien wel de belangrijkste Volvo van de komende jaren. In deze video rijdt Wouter voor het eerst met de nieuwe EX60 in Spanje. En meteen valt op: dit ding is serieus snel. De versie waarmee gereden wordt is de P10 AWD met 510 pk en 710 Nm koppel.



Maar snelheid is eigenlijk niet het belangrijkste verhaal hier. Volvo zet vol in op comfort, software en efficiëntie. De EX60 staat op een compleet nieuw elektrisch platform en krijgt accupakketten tot 117 kWh groot. De dikste versie moet zelfs 810 kilometer range halen. Dat zijn serieuze cijfers.



Ook snelladen is dik voor elkaar. Tot 370 kW DC-laden en volgens Volvo van 10 naar 80 procent in minder dan 20 minuten. Er is ook kritiek. Wouter mist fysieke knoppen en sommige functies zitten nét iets te diep verstopt in het scherm.



Alles over de nieuwe Volvo EX60 check je in deze rijtest video.