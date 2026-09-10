Volvo geeft de XC40 en EX40 precies de update die hij nodig had

De Volvo XC40 draait inmiddels al sinds 2017 mee, maar aan stoppen denkt Volvo voorlopig niet. Integendeel: zowel de XC40 als de elektrische EX40 krijgen een stevige facelift. Nieuwe neus, nieuwe achterkant, een opgefrist interieur en extra veiligheidstechniek moeten de compacte SUV weer een paar jaar vooruit helpen.



Aan de buitenkant is het verschil meteen zichtbaar. De Thor’s Hammer-koplampen zijn strakker vormgegeven, de bumper en grille zijn aangepakt en ook achteraan krijgt de Volvo scherpere, technischere verlichting. Het resultaat oogt volgens Wouter duidelijk stoerder en moderner, zonder dat je hoeft te twijfelen of er nog een XC40 voor je staat.



De benzine-XC40 blijft leverbaar als B3 met 163 pk en B4 met 197 pk, maar voor Nederland wordt vooral de elektrische EX40 interessant. De instapper krijgt 238 pk, een 69 kWh-accu en maximaal 471 kilometer bereik. Snelladen met 135 kW is inmiddels niet meer bijzonder snel. Interessanter is daarom de Long Range met 252 pk, 82 kWh en maximaal 576 kilometer WLTP. Die kan met 205 kW laden en gaat in ongeveer 28 minuten van 10 naar 80 procent.



Binnenin verschijnt een groter 11,2-inch scherm met Google Maps en andere Google-diensten, maar Volvo houdt gelukkig ook genoeg fysieke knoppen. Daarnaast wordt de veiligheidssuite uitgebreid met extra sensoren en systemen die bijvoorbeeld voorkomen dat je een deur opent wanneer er een fietser aankomt.

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