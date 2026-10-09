Volkswagen ID.Tiguan is hier: 600 km en normale knoppen

De Volkswagen ID.4 is dood. Zijn opvolger heet ID.Tiguan en Volkswagen gebruikt die naamswijziging niet alleen voor de marketing. Dit moet weer een échte Volkswagen zijn: herkenbaar, logisch en vooral minder afstandelijk dan de eerste generatie ID-modellen.



Aan de buitenkant staat er vrijwel een andere auto. De vriendelijke ID.4-neus maakt plaats voor een stoerdere Tiguan-uitstraling, met normale deurhendels, driedimensionale achterlichten en meer carrosseriekleur. Praktisch wordt hij eveneens beter. Voorin zit nu een frunk van 32 liter, achterin past 534 liter bagage en afhankelijk van de uitvoering mag de elektrische SUV 1.800 tot 2.000 kilo trekken.



Er komen twee accupakketten. De 58 kWh LFP-accu levert ongeveer 450 kilometer WLTP-bereik en laadt van 10 naar 80 procent in 26 minuten. Met de grotere 77 kWh-accu komt de achterwielaangedreven versie tot meer dan 600 kilometer. Die krijgt 286 pk; de vierwielaandrijver levert 299 pk en komt naar verwachting ongeveer 560 kilometer ver. Snelladen kan met maximaal 165 kW.



Binnenin is het verschil misschien nog groter. Betere materialen, fysieke knoppen op het stuur, een echte volumeknop, normale raambediening en magnetische telefoonladers: Volkswagen heeft duidelijk naar de kritiek geluisterd.



Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover