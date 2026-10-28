De BMW iX4 is méér dan een iX3 met schuin dak

De BMW iX4 is de coupéversie van de nieuwe iX3. Vanaf de voorruit verandert vrijwel de hele carrosserie: het dak loopt sterker af, de auto staat vier centimeter lager en de luchtweerstandscoëfficiënt daalt van 0,24 naar 0,23. Dat kost 30 liter bagageruimte, maar er blijft met 490 liter genoeg over. Belangrijker voor een EV: de betere stroomlijn levert op papier 23 kilometer extra bereik op.



We bekijken de iX4 50 xDrive. Die krijgt een netto 108,7 kWh groot accupakket, vierwielaandrijving en 469 pk plus 645 Nm. Daarmee sprint de ruim 2.300 kilo zware SUV in 4,9 seconden naar 100 km/u. De officiële actieradius bedraagt maximaal 828 kilometer. Dankzij de 800-volttechniek kan hij met 400 kW snelladen: 10 tot 80 procent duurt volgens BMW 21 minuten en in tien minuten kun je 372 kilometer WLTP-bereik bijladen.



Meer keuze komt er ook. De goedkopere versie heeft 374 pk, een kleinere 82,6 kWh-accu en 638 kilometer bereik. Bovenaan staat de iX4 M60 met 612 pk, 875 Nm, een elektronisch sperdifferentieel en 0-100 in 3,9 seconden.

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