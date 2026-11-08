Mark deed een brutaal bod op deze Porsche 911 Targa 4 GTS #MijnAuto

Een Porsche 911 Targa koop je vooral omdat hij er fantastisch uitziet. Mark zocht specifiek naar zo’n open 911 en liet zelfs een Turbo Cabrio staan voor deze 991.1 Targa 4 GTS. Niet de snelste keuze, wel volgens hem de mooiste. Bovendien is dit de laatste Targa GTS met atmosferische motor.

Achterin ligt de 3.8-liter zescilinder met standaard 430 pk. Het blok vraagt om toeren. Onderin gebeurt niet overdreven veel, maar bovenin wordt hij wakker en trekt hij door richting 8.000 toeren. De PDK schakelt razendsnel en in Sport Plus verandert het karakter volledig. Dit exemplaar kreeg van TechArt nog wat extra vermogen, een andere spoiler, diffuser en enkele details.