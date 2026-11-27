In deze video van de Nederlandse politie is goed te zien hoe vlot de samenwerking met de Duitse polizei verloopt. De bestuurder viel in eerste instantie op vanwege afwijkend rijgedrag. Een volg/stopteken volgde, maar de bestuurder negeerde deze en ging ervandoor. Een achtervolging werd ingezet.

Op gegeven moment ging de verdachte de grens over. Waarschijnlijk denkende dat 'ie dan zou kunnen ontsnappen aan de politie. Maar vanwege een nauwe samenwerking met de polizei komt de bestuurder van een koude kermis thuis.