Albert maakte een beest van zijn BMW 535i GT #MijnAuto

De BMW 5 Serie Gran Turismo is niet de meest geliefde BMW ooit. Eigenaar Albert denkt daar anders over. Hij zag tien jaar geleden een 5 GT en wist meteen: ooit komt er zo eentje. Vier jaar geleden kocht hij deze 535i, met het onderstel en interieur van een 7 Serie, een 3.0-liter zes-in-lijn en standaard 306 pk.



Standaard bleef hij niet lang. De auto kreeg een bodykit, aangepakte velgen, keramische coating, vernieuwde koplampen en opvallende folie op de voorruit. Motorisch ging Albert verder. De zwakke kunststof chargepipe maakte plaats voor aluminium, er kwam een grotere Wagner-intercooler, sportfilter, high-flow downpipe en aangepaste baksoftware. Samen met een Stage 2+-tune moet dat 400 pk en 600 Nm opleveren.



Dat verschil voel je vooral tussen 100 en 200 km/u. Waar de zware BMW die sprint eerder in ongeveer 17 seconden deed, verwacht Albert nu rond 13 à 14 seconden uit te komen. Van 0 naar 100 zou ongeveer 4,8 seconden haalbaar zijn. Best serieus voor een auto van ruim twee ton met inmiddels 213.000 kilometer!



Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover