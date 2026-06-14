Alpina D5 van Wil: 285 km/u diesel stationwagen #MijnAuto

Sommige auto's zijn snel. Sommige auto's zijn comfortabel. En heel af en toe kom je een auto tegen die beide uitzonderlijk goed doet. Deze Alpina D5 Touring is zo'n auto. Volgens eigenaar Wil misschien zelfs de beste auto die hij ooit heeft gehad. En na een ritje beginnen we dat wel te begrijpen.



Onder de kap ligt een 3.0-liter zes-in-lijn diesel met twee turbo's, goed voor 350 pk en liefst 700 Nm koppel. Daarmee sprint deze grote stationwagon niet alleen moeiteloos vooruit, maar loopt hij ook gewoon door naar 285 km/u. Destijds was dit zelfs een van de snelste diesels die je kon kopen.



Maar cijfers vertellen maar de helft van het verhaal. Wat een Alpina bijzonder maakt, zit vooral in de details. Grotere remmen, aangepaste koeling, een sperdifferentieel, een compleet eigen onderstel en een afstelling die verder gaat dan BMW zelf ooit deed. Het resultaat is een auto die in Comfort Plus rijdt als een luxe reiswagen, maar in Sport verrassend scherp wordt.



Deze D5 heeft inmiddels meer dan 350.000 kilometer gereden. Check het verhaal van Wil in deze Mijn Auto om zijn verhaal te horen.



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