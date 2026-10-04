Anastasia liet een F-Type en Cayman staan voor deze Audi TTS #MijnAuto

Deze Audi TTS quattro Competition uit 2023 behoort tot de laatste exemplaren van de derde generatie. Anastasia viel voor zo’n ‘laatste van de laatste’: subtieler dan een TT RS, maar met 320 pk, quattro en een automaat met dubbele koppeling serieus snel.



Bij haar zoektocht stonden ook een Jaguar F-Type en Porsche 718 Cayman T op het lijstje. Toch won de TTS. Ze wilde een sportauto die niet te oud was, weinig kilometers had en in een nat Nederlands jaar vertrouwen geeft. Dat maakt deze Audi haar eerste sportauto én haar daily. Boodschappen doen, thuiswerken onderbreken met een rondje: daar wordt hij voor gebruikt.



Aanpassen doet ze nauwelijks. De voorzijde kreeg PPF en de ruiten zijn legaal getint. Verder moet de Competition zo origineel mogelijk blijven. Dat past bij het karakter van deze geïmporteerde uitvoering, die je hier nauwelijks tegenkomt.



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