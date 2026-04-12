Anton ruilde alles in voor deze BMW M850i #MijnAuto

In deze “Mijn Auto”-video maken we kennis met Anton en zijn indrukwekkende BMW M850i Coupé. Een dikke V8, 530 pk en een duidelijke liefhebberskeuze. Anton ruilde zijn vorige 650i én een Toyota Yaris in voor deze ene alleskunner. Geen compromis meer: altijd in de leukste auto rijden.



De liefde voor BMW zit er al vroeg in, want ook zijn vader reed het merk. Na meerdere modellen, waaronder een 650i, was de stap naar de 8 Serie logisch. En dat merk je meteen: de M850i is sneller, krachtiger en vooral indrukwekkender. Toch rijdt Anton er opvallend rustig mee. Af en toe even doortrekken, maar meestal gewoon comfortabel cruisen.



De auto blinkt uit in veelzijdigheid. In comfortstand is hij stil en relaxed, terwijl hij in sportstand verandert in een brullende V8 met serieus tempo.

