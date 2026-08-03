De Audi A2 is terug, dit keer als zuinige elektrische auto

De Audi A2 maakt een comeback. Niet als retroproject, maar als een volledig elektrische hatchback die één doel heeft: zo efficiënt mogelijk zijn. Tijdens een eerste kennismaking in Zuid-Zweden bekijken we de nieuwe Audi A2 e-tron.

Audi heeft werkelijk alles in het teken van efficiëntie gezet. De carrosserie is ontworpen met een cw-waarde van slechts 0,24, actieve koelkleppen, een volledig vlakke bodem, speciale luchtgeleiders en aerodynamisch geoptimaliseerde velgen. Elk detail draagt bij aan een lager energieverbruik. Tijdens onze efficiencyrit kwamen we uit op een verbruik van 12,4 kWh per 100 kilometer.



Onderhuids staat de A2 e-tron op het bekende MEB-platform, maar Audi heeft de techniek flink verfijnd. Denk aan een efficiëntere elektromotor, dunnere transmissieolie, verbeterde koeling en een slim accupakket met cell-to-pack-technologie. Het doel is niet meer vermogen, maar meer kilometers uit iedere kilowattuur halen.



Qua formaat moet je de A2 zien als een premium alternatief voor de Volkswagen ID.3. Hij biedt vier portieren, een ruime kofferbak en moderne techniek, terwijl het design duidelijk verwijst naar de originele Audi A2 uit het begin van deze eeuw.



Prijzen en definitieve specificaties zijn er nog niet, maar de verwachting is dat de A2 e-tron rond de 40.000 euro begint.



Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover

