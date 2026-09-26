Audi A6 allroad (C9) is letterlijk een dikke sjaak

De Audi A6 Allroad is terug en ziet er meteen een stuk dikker uit dan de gewone A6 Avant. Dat is niet alleen optisch: hij is liefst elf centimeter breder, staat 34 millimeter hoger en krijgt grotere spoorbreedtes. Met standaard 19-inch wielen, luchtvering, achterwielbesturing en quattro is dit veel meer dan een Avant met wat zwarte kunststof randen.



Voor Nederland kiest Audi meteen voor de sterkste plug-inhybride aandrijflijn. Een 2.0-liter TFSI werkt samen met een elektromotor in de zeventraps S tronic. Het systeem levert 367 pk en 500 Nm, waarmee de Allroad in 5,5 seconden naar 100 km/u sprint en 250 km/u haalt. Tegelijk mag hij 2.000 kilo trekken, waardoor hij ook als snelle caravantrekker of trekauto serieus bruikbaar is.



Ook qua techniek pakt Audi uit. De digitale matrix-ledkoplampen kunnen markeringen en waarschuwingen op het wegdek projecteren. Achteraan zitten OLED-lampen met 198 lichtpunten, die zelfs symbolen aan achterliggers kunnen tonen. Check de video om alle noviteiten van de Audi A6 allroad te zien!



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