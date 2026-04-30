Audi en AUDI, gaat dit te ver? #AutoChina2026

Welkom bij deel 2 vanaf Auto China 2026 — en als je dacht dat deel 1 al bizar was, dan wordt het hier alleen maar gekker.



We beginnen niet eens bij auto’s, maar bij de tech erachter. Toeleveranciers laten zien hoe belangrijk software, schermen en zelfrijdende systemen zijn geworden. Van dimmende ramen tot gigantische head-up displays: auto’s worden steeds meer rijdende gadgets.



Maar daarna gaat het los. Je ziet merken die verdacht veel lijken op bekende namen. Serieus: auto’s die bijna Mercedes zijn… maar het net niet zijn. Copy-paste? Of gewoon inspiratie? De grens is hier dun.



En dan de gekte: drones voor personenvervoer, waterstofbussen, bizarre conceptcars en offroaders die rechtstreeks van Jeep lijken te komen. Alles kan, alles mag.



Ook Audi speelt een dubbelspel in China. Met twee merken — eentje met vier ringen en eentje met “Audi” uitgeschreven — proberen ze de markt te veroveren. Denk aan enorme elektrische sedans met 700+ km range, 900V-technologie en interieurs vol schermen.



Wat vooral opvalt: China gaat all-in op technologie. LiDAR, camera’s, zelfrijdende functies — het zit overal op, soms zelfs overdreven zichtbaar.