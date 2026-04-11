Autoblog Garage: Martijns BMW M140i - meer smoel, M2-remmen en… all-seasons?!??!

Na de vorige update stond mijn M140i eindelijk zoals ik hem wilde hebben. Het onderstel klopt, de auto stuurt scherp, en elke bocht voelt alsof de voorkant er daadwerkelijk zin in heeft.

Kortom: rationeel gezien was het project eigenlijk wel “af”. Maar ja… rationeel en autoliefhebbers gaan zelden goed samen.

Want elke keer als ik hem ergens parkeerde en nog één keer omkeek, iets wat bij mij een automatische reflex is, dacht ik toch: hij mag er eigenlijk nog net iets gemener uitzien.

Weer naar Woerden

Voor dat soort plannen rijd ik meestal even langs bij PSR Parts in Woerden. Inmiddels een bekend adres in dit dossier, en ook deze keer lag er weer wat leuks klaar.

Het idee was simpel: de auto optisch wat meer smoel geven, zonder dat het meteen een Nürburgring-tracktool cosplay wordt.

Op het menu:

een splitter

sideskirts

een diffuser

en een achterspoiler

Er waren meerdere varianten mogelijk, waaronder een diffuser met een regenlamp in het midden. Heel raceauto, heel GT3-achtig, maar ergens moet je een grens trekken.

Voor mij ligt die ongeveer bij booskijkers en regenlampen. Ik ben best een beetje meer Sjonnie dan ik wil toegeven, maar die zijn net erover voor mij…

Dus gekozen voor een subtiel pakket. Het soort upgrade waarbij de gemiddelde buurman denkt dat het gewoon origineel is, maar liefhebbers meteen zien dat er iets veranderd is.

Gele dagrijlichten (met een kleine disclaimer)

Een detail waar ik persoonlijk erg blij van werd zijn de gele dagrijlichten. BMW doet dit tegenwoordig zelf ook op bijvoorbeeld de M4 CS, dus ik vond dat mijn M140i daar ook wel recht op had. Alleen kom je dan meteen in een klein juridisch mijnenveld terecht, want volgens de RDW moet dagrijverlichting officieel wit zijn.

Alleen wordt het een beetje filosofisch wanneer iets dagrijverlichting is en wanneer stadslicht: mijn BMW is namelijk zo gecodeerd dat de achterlichten ook altijd branden.

De oplossing: schakelbare verlichting. Geel voor de leuk, wit voor het geval iemand met een uniform andere ideeën heeft.

Tijd voor betere remmen

Omdat de auto inmiddels ook iets enthousiaster accelereert dan BMW ooit bedoeld heeft, leek het me verstandig om ook naar de andere kant van de natuurkunde te kijken: remmen. In een eerdere editie vervingen we al de remleidingen door staalomvlochten exemplaren en werd er een set Textar-M4-blokken gemonteerd.

Maar gezien het gewicht en vermogen mocht het voor mij nog wel een tandje heftiger op remgebied. De oplossing bleek verrassend elegant.

We hebben 380 mm remschijven van een BMW M2 gemonteerd, gecombineerd met Endless MX72+ remblokken. De remklauw zelf is namelijk grotendeels hetzelfde type als bij de M2, M3 en M4. Alleen zit hij bij de 1-serie net op een andere positie. Met een aangepaste bracket kun je de klauw iets verder naar buiten plaatsen zodat de grotere schijf past.

Het resultaat:

grotere schijven

betere hitteafvoer

semi-zwevende constructie

en eerlijk is eerlijk: het staat ook gewoon een stuk beter achter de wielen.

PSR Parts werkt inmiddels aan een kit voor deze upgrade, zodat hij straks relatief eenvoudig wordt voor allerlei BMW’s uit deze generatie (F-Serie 1/2/3/4).

Ik vond het nog even spannend of het zou passen met mijn JR SL01 in 18”, want daar had ik geen ervaringsberichten over kunnen vinden op internet. Mijn zorgen bleken ongegrond, past allemaal prima, zowel bij de spaken als aan de binnenkant van de velg. Met originele velgen zou deze upgrade ook moeten passen mits je 12mm spacers monteert, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.

Toen paste mijn wiel niet meer

Tot zover het goede nieuws. Inmiddels had de winter zijn intrede gedaan, dus toog ik naar 1202 Automotive om mijn winterset onder de auto te monteren. Ik had namelijk nog een set OZ Ultraleggera’s liggen van mijn vorige 1-serie. 18 inch, lichtgewicht, en volgens het internet passen die ongeveer overal overheen.

Niet dus.

Door de grotere remmen bleek er nét niet genoeg ruimte te zijn. En natuurlijk ontdek je dat pas nadat de banden al gemonteerd zijn. Het gaat dan om de afstand tussen de hoeken van de remklauw en de binnenkant van de velg, de ”barrel”, dus ook niet op te lossen met spacers.

Mocht iemand interesse hebben in een set zwarte OZ Ultraleggera’s 18×9 ET40 zonder banden, of met redelijk frisse Continental SportContact 7 in 235/40-18: stuur gerust een berichtje.

De winterbanden zijn uiteindelijk weer gemonteerd op de JR SL01’s die al onder de auto zaten, en die passen gelukkig wél over de remmen. Het enige gevolg is dat ik nu weer een nieuwe zomerset velgen moet verzinnen.

Ach ja. Tunerproblemen.

Winterbanden? Of toch niet?

Voor de winter wilde ik sowieso een tweede set banden hebben, en daarmee kwam de klassieke discussie op tafel: winterbanden of all-seasons?

Ik koos uiteindelijk voor Continental AllSeasonContact 2. En ja, ik weet het: onder autoliefhebbers wordt dat soms gezien als een compromis. Maar eerlijk gezegd geldt dat voor winterbanden ook.

Nederlandse winters bestaan meestal uit temperaturen tussen grofweg -5 en +15 graden, met veel regen en af en toe wat sneeuw. Moderne all-seasons zijn precies voor dat soort omstandigheden ontworpen. De huidige generatie all-seasons van A-merken is verrassend goed.

Kijk je naar onafhankelijke tests, bijvoorbeeld van TireReviews, dan zie je grofweg drie toppers:

Michelin CrossClimate 3: uitblinker in sneeuw

Pirelli Cinturato All Season SF3: meer zomerband-achtig

Continental AllSeasonContact 2: mooi in het midden

Die laatste leek mij voor Nederland de beste middenweg.

Praktijktest: Winterberg

En alsof het zo moest zijn begon het kort daarna te sneeuwen, en niet zo’n beetje ook. Zo’n pak sneeuw hadden we al een jaar of vijf niet meer gehad in Nederland. Deze banden bleken een goede keuze, dikke laag sneeuw en ook ijzige plakkaten vormden geen enkele hindernis. Het enige dat me tegenviel was xDrive in zijn huidige vorm, erg efficiënt, maar ook wel een beetje saai. Daar gaan we nog mee aan de slag!

Daarna besloten om meteen een kleine praktijktest te doen en reden we naar Winterberg. Beetje Autobahn, boel sneeuw, kijken hoe alles zich houdt.

De conclusie:

De M2-remmen zijn fantastisch, vooral bij stevig afremmen vanaf hogere snelheid. De Endless-blokken zijn ook erg prettig, koud al goed, warm nóg beter! En nooit bijgeluiden, want daar hou ik niet van bij een daily.

Inmiddels hebben we ook alweer dagen met temperaturen boven de 10 graden gehad, en ook dan voelen de all-seasons nog steeds prima aan. Je voelt dat de wang ietsje slapper is, maar daarentegen zijn ze ook wat stiller dan de zomerbanden.

Voor Nederlandse winters dus eigenlijk een ideale setup.

Wat nu?

De M140i staat er inmiddels een stuk dikker bij, remt beter en is winterklaar.

Alleen heb ik nu één nieuw probleem gecreëerd: Ik moet nog een nieuwe zomerset velgen verzinnen. Misschien toch maar een keer 19 inch?

Suggesties zijn welkom!