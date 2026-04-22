Autoblog Podcast #S2E13: Autobahn limiet + nieuwe C-klasse

Autoblog Podcast seizoen 2, aflevering 13 of 12.5.

We beginnen met de week. Nico heeft gedoe met z’n BMW: de kap werkt niet lekker en alles wijst naar een sensorprobleem. Wouter gaat naar China en vertelt wat hij daar gaat uitspoken.

Dan het heetste nieuws. Het crisisplan voor olie zorgt voor flinke discussie. Minder rijden, mogelijk zelfs verboden worden om de weg op te gaan in extreme fases — en vooral voor ondernemers is dat slecht nieuws. Isoleren is leuk, maar helpt nu niet.

Gelukkig ook autonieuws: de Hyundai Ioniq 3 komt eraan als compacte EV met tot bijna 500 km range. Mercedes doet ook mee met een elektrische C-Klasse: 760 km range, 490 pk en snelladen in 22 minuten. Serieus indrukwekkend.

En dan: G-Power maakt de nieuwe BMW M5 compleet absurd met 1000 pk en 1200 Nm. Alsof 727 pk nog niet genoeg was.

Minder leuk nieuws: een maximumsnelheid op de Duitse Autobahn ligt weer op tafel — dit keer door de oliecrisis. En Ferrari? Die laat een nep-Ferrari (MR2 ombouw) gewoon vernietigen. Auw.

Verder nog F1-updates (meer racen, minder liften), opvallende occasions en de conclusie: genoeg om je druk over te maken — en om van te genieten.

