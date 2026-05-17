Autoblog Podcast #S2E16: Wouter wil een Taycan + VW maakt eindelijk een leuke EV

Autoblog Podcast seizoen 2 aflevering 16.

Nico heeft APK-stress, want z’n BMW blijkt ineens verlopen. Ondertussen fantaseert Wouter hardop over een Porsche Taycan als vervanger van zijn 5 Serie Touring. Financieel totaal onverstandig natuurlijk, maar dankzij ChatGPT wist hij het tóch recht te praten. Klassieke autoliefhebber-logica.



Verder was Wouter weer overal tegelijk: Barcelona, Schiphol, Volvo-events en alvast gluren naar nieuwe EV’s zoals de Cupra Raval en Volvo EX60. Elektrisch rijden begint zelfs voor verstokte benzinehoofden steeds logischer te worden. Helaas helpen de brandstofprijzen daar ook aan mee.



Dit en veel meer in Autoblog Podcast aflevering 16 van seizoen 2!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of Omny.